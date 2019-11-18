Москва, , 10:33 — REGNUM В компании «Яндекс» может появиться некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию». Соответствующую рекомендацию дал совет директоров компании, говорится в сообщении «Яндекса».

Отмечается, что поправки включают создание Фонда общественных интересов без экономических прав, однако с некоторыми ограниченными правами управления.

«Приоритетная акция компании, в настоящее время принадлежащая «Сбербанку», будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены», — говорится в сообщении.

Так, уточнили в компании, измененная приоритетная акция даст фонду право блокировать накопление одним лицом или группой действующих совместно сторон акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций (по сравнению с текущим порогом 25%).

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Государственная дума рассматривает законопроект о значимых информационных ресурсах, суть которого заключается в том, что владеть «значимыми информационными ресурсам», в том числе «Яндексом» и Mail.ru Group, могут только российские юридические лица. При этом доля иностранного владения в таких компаниях не должна превышать 20%.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей предложили установить порог иностранного владения значимыми интернет-ресурсами на уровне 49%. За соответствующую инициативу выступили в том числе «Ростелеком», «Вымпелком», «Мегафона», МТС, Теле2, «Эр-телеком» и РЖД.

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