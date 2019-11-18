Москва, 18 ноября 2019, 10:23 — REGNUM Депутат Александр Ной не просто сказал, что ЕС не нужен СПГ из США, он призвал подумать о встречных санкциях против США, если Вашингтон введет санкции из-за «Северного потока — 2» против компаний из Германии и других стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова депутата о том, что Европе не нужен американский сжиженный газ.
Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге депутат Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ.
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