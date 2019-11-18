Бишкек, , 10:22 — REGNUM По итогам января-октября 2019 года обслуживание государственного долга Киргизии обошлось в 21,315 млрд сомов ($305 млн), сообщили в министерстве финансов республики.

За отчетный период на обслуживание внешнего долга было выделено 11,9 млрд сомов ($170 млн), на обслуживание внутреннего долга — 9,4 млрд сомов ($135 млн). На погашение долга направлено 14,3 млрд сомов ($205 млн), на оплату процентов — 6,98 млрд сомов ($99,9 млн).

Отметим, по прогнозам министерства финансов Киргизии, по итогам 2019 года государственный внешний долг республики достигнет 46,9% от ВВП, или 279,683 млрд сомов ($4 млрд).

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