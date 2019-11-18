Дзержинск, Нижегородская область, , 10:15 — REGNUM В Нижегородский арбитраж подан иск от единственного в России производителя гексогена — работающего в статусе федерального предприятия завода имени Я.М. Свердлова. Ответчиком в споре выступает другое оборонное предприятие Дзержинска — АО «ГосНИИ «Кристалл», где в начале июня 2019 года гремели взрывы и случился пожар. Подробности иска пока неизвестны, а сам он не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление подано 15 ноября 2019 года. Сумма претензий — 109 012 646,71 рубля.

Это не первый иск ФКУ «Завод имени Я.М. Свердлова» к «Кристаллу». В конце сентября 2019 года он подал сразу два исковых заявления — на сумму 2 370 146,4 рубля (рассмотрят 18 ноября) и 6 587 095,87 рубля. Последний начнут рассматривать 28 ноября 2019 года.

В сентябре 2019 года завод также выиграл иск об обязании «Кристалла» «вывезти имущество, помещённое по договору хранения №1052/4245/1310 от 11.12.2015 года». Его должны были вывезти до 1 ноября 2019 года, но АО оспаривает вердикт в вышестоящей инстанции. Жалоба до 6 декабря оставлена без движения. Ранее ответчик «сообщил об отсутствии возможности забрать имущество с хранения до декабря 2019 года в виду отсутствия свободных складских помещений».

Также 6 декабря 2019 года арбитражный суд рассмотрит иск ФКУ к АО «об обязании восстановить комплекс инженерно-технических средств охраны». Третьим лицом в дело привлекли АО «Страховое общество газовой промышленности».

Напомним, ФКУ работает в регионе более 100 лет. Он является производителем гексогена и октогена для силовых ведомств. По решению федеральных властей к дзержинскому заводу присоединят алтайский завод, который также занимается производством взрывчатки — «Бийский олеумный завод».

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АО «ГосНИИ «Кристалл» попало в медиаповестку страны после того, как 1 июня 2019 года на предприятии прогремели три взрыва и произошёл пожар. Погибших удалось избежать, но свыше 100 жителей города обратились за медицинской помощью, а в более чем 100 зданий взрывной волной выбило стёкла в окнах.

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