Москва, , 10:13 — REGNUM Нефть подорожала на торгах 15 ноября, прибавив за минувшую неделю 1,3%. Несмотря на противоречивые сигналы с торгового фронта, в целом у инвесторов сохраняется надежда на постепенное урегулирование конфликта двух крупнейших экономик, что удерживает цены на плаву, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Под занавес недели нефть марки Brent достигла максимумов 23 сентября в районе $63,60 за баррель и удерживается над уровнем $63 на утренней сессии 18 ноября.

На выходных чиновники США и Китая провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждали заключение первой фазы торгового соглашения.

Факт того, что стороны продолжают двигаться в направлении сделки, ослабляет беспокойство инвесторов по поводу замедления мировой экономики. В контексте нефтяного рынка это параллельно улучшает перспективы мирового спроса на энергоносители, что поддерживает рынок.

Однако для сохранения текущих позиций и дальнейшего роста участникам рынка необходимо видеть дальнейший прогресс в диалоге двух стран.

Также немаловажной для Brent остается отраслевая статистика из США, где добыча вышла на новый рекорд, а запасы сырой нефти продолжают увеличиваться.

В ближайшей перспективе котировкам необходимо удержаться над уровнем $63 за баррель, а в более широком контексте — отстоять психологическую поддержку в виде отметки $60 за баррель», — пояснил эксперт.

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