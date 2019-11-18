Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:07 — REGNUM Ряд компаний, находящихся во владении бизнесменов Индии и Китая и ведущих свою деятельность в Танзании, обвинили в эксплуатации местных рабочих и жестоком обращении с ними. Об этом со ссылкой на новый доклад Центра прав человека в Танзании передает газета Mtanzania.

В докладе по соблюдению прав человека в бизнес-среде на материковой части Танзании в 2018/19 годах, презентованном в Дар-эс-Саламе 15 ноября, сообщается о разных видах дискриминации, совершаемых иностранными гражданами. По итогам интервью с рабочими стало известно, что в компаниях азиатских инвесторов, в особенности из Индии и Китая, чаще всего отмечаются случаи расизма.

«В проведенном исследовании было выявлено, что жалобы на дискриминацию по национальному и этническому признаку составили 43%, в то время как 27% рабочих иностранных компаний жаловались на дискриминацию по половому признаку, а еще 13% на дискриминацию по причине инвалидности», — отмечают исследователи из Центра прав человека в Танзании.

«Рабочие жалуются на эксплуатацию, дискриминацию и домогательства со стороны руководства и начальства иностранного происхождения, а если они действуют против воли работодателей, им угрожают», — говорится в докладе.

По информации исследователей, рабочие одной из китайских компаний в области Килиманджаро жалуются на чрезвычайно низкую оплату труда и отказ от предоставления им необходимого инвентаря, а также на угрозы, в том числе и угрозы убийства.

Рабочий из другой китайской компании в области Пвани Джума Абиуд заявил, что был «закрыт вместе с собаками своего начальника» за то, что он потребовал улучшения условий труда.

«После того, как мы закончили работу, китайские бизнесмены говорят, что мы нанесли ущерб их компании, если кто-то выступает против этого, они начинают нас бить, и это не шутки, они на самом деле нас избивают. У меня до сих пор осталась опухоль и сильная боль, мне даже пришлось обратиться в больницу», — заявил другой рабочий китайской компании на условиях анонимности.