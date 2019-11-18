Майкоп, , 09:52 — REGNUM Капитальный ремонт дороги, соединяющей аулы Хаштук и Афипсип, стартовал в Тахтамукайском районе Адыгеи. На эти цели выделено почти 18,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе районной администрации.

Специалисты отремонтируют всю дорогу протяженностью 4,1 км. При этом проектом предусмотрено расширение проезжей части до шести метров. Отмечается, что с такой инициативой выступили местные жители, так как нынешняя ширина дороги не даёт возможности свободно разъехаться двум автомобилям.

Средства на ремонт в размере 18 млн рублей были выделены из республиканского бюджета по программе капремонта автомобильных дорог местного значения. Еще 180 тыс. рублей — 10% суммы по условиям софинансирования — добавили из районной казны.

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