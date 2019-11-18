Москва, , 09:41 — REGNUM АО «Мосинжпроект» может попасть в Книгу рекордов Гиннесса по числу щитов в метро — тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК)., сообщили в Стройкомплексе.

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По словам заммэра столицы Марата Хуснуллина, ситуации, когда при строительстве метро работает одновременно 30 щитов, не было ни в одном мегаполисе мира. Каждый весит около тысячи тонн.

Впервые за всю историю метростроения во II квартале 2020 года на Большой кольцевой линии будут одновременно работать сразу три ТПМК диаметром 10 метров и около 14 шестиметровых щитов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 года московское метро будут проектировать с помощью технологий информационного моделирования (BIM-технологий).

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