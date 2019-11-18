Москва, 18 ноября 2019, 09:37 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» к Росавиации. Права собственности авиаперевозчика на самолёт ЯК-42Д судом были подтверждены, но в удовлетворении требования об обязании ведомства провести государственную регистрацию прав на него было отказано. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Газпром авиа» против Росавиации: спор за воздушное судно дошёл до суда
Напомним, «Газпром авиа» является дочкой компании «Газпром». В её управлении один международный аэропорт и два внутренних. Помимо этого, авиаперевозчик имеет филиалы в Самаре, Перми и ряде других городов. По открытым данным, у компании свыше 100 самолётов и вертолётов. ООО выполняет чартерные перевозки, бизнес-рейсы, а также доставку рабочих-вахтовиков в разные, труднодоступные регионы России.