Москва, , 09:37 — REGNUM Арбитраж Москвы частично удовлетворил иск ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» к Росавиации. Права собственности авиаперевозчика на самолёт ЯК-42Д судом были подтверждены, но в удовлетворении требования об обязании ведомства провести государственную регистрацию прав на него было отказано. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Признать право собственности ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» (ОГРН 1 025 007 509 768, ИНН 7 736 046 504, дата г.р. 20.08.2002) на воздушное судно — самолёт ЯК-42Д (регистрационный номер RA42438, заводской номер 09018). В удовлетворении остальной части иска отказать», — гласит вердикт суда.

«Газпром авиа» против Росавиации: спор за воздушное судно дошёл до суда

Напомним, «Газпром авиа» является дочкой компании «Газпром». В её управлении один международный аэропорт и два внутренних. Помимо этого, авиаперевозчик имеет филиалы в Самаре, Перми и ряде других городов. По открытым данным, у компании свыше 100 самолётов и вертолётов. ООО выполняет чартерные перевозки, бизнес-рейсы, а также доставку рабочих-вахтовиков в разные, труднодоступные регионы России.