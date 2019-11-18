Черкесск, , 09:32 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет реализован крупный инвестиционный проект по выращиванию и хранению фруктов. Его стоимость составит 1,38 млрд рублей. Планы на создание современного комплекса по производству и оптовой реализации свежих фруктов в Прикубанском районе республики реализует крестьянское фермерское хозяйство «Мичуринский», сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК).

Начало проекту уже положено: в начале 2019 года на территории около 20 гектаров высажены саженцы. Всего под интенсивные сады будет отдано около 251 гектара земли. Кроме того, будет построено плодохранилище мощностью 10 тыс. тонн и созданы мелиоративная и противоградовая системы.

Власти региона представили данный проект главе Минкавказа Сергею Чеботарёву и главе «Корпорации развития Северного Кавказа» Андрею Грицаю как один из проектов республики, который может рассчитывать на государственную поддержку.

Отметив, что потенциал инвестпроектов Карачаево-Черкесии очень высок, Грицай рассказал, что корпорация предлагает выгодную и гибкую систему финансирования проектов.

«КРСК заинтересована в поддержке производств в высокотехнологичных отраслях, перерабатывающей промышленности, проектах с высокой рентабельностью, реализация которых будет способствовать социально-экономическому росту республики», — подчеркнул глава корпорации.