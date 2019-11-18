Симферополь, , 09:40 — REGNUM Первая партия сирийского оливкового масла прибыла в Крым 18 ноября. Об этом сообщил министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта.

Объем партии масла — 46 тонн. По словам Васюты, сирийское оливковое масло найдет покупателей в Крыму, продавать его будут и в других российских регионах.

«Пришла первая партия масла оливкового, два контейнера», — сказал министр ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре был подписан контракт на поставки сирийской сельхозпродукции в Россию. Делегация из Крыма, в свою очередь, ранее договорилась о поставках косметических средств, производимых на полуострове, в Сирию.

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