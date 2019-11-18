Барнаул, , 09:28 — REGNUM Алтайские транспортные полицейские совместно с сотрудниками краевых управлений ФСБ и МВД России при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии предотвратили приезд в регион группы незаконных мигрантов.

«На станции Барнаул при проверке поезда сообщением Новосибирск-Ташкент транспортные полицейские задержали 19 граждан ближнего зарубежья, нарушивших порядок въезда и пребывания в России, правила миграционного учета и осуществления отдельных видов трудовой деятельности», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Алтайском линейном управлении (ЛУ) МВД России на транспорте.

Известно, что на каждого правонарушителя наложен штраф в размере двух тысяч рублей и что в настоящее время они выдворены за пределы России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в Алтайском крае вынесен приговор троим жителям, организовавшим канал миграции и обеспечившим незаконное пребывание в регионе более 30 иностранных граждан.

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