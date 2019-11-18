Ашхабад, , 09:25 — REGNUM Товарооборот Туркмении по итогам 2019 года составит $17,998 млрд, что на 6% больше, чем в 2018 года. Об этом говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного на сайте организации.

Импорт товаров из Туркмении вырастет на 11,2%, до $12,592 млрд, а экспорт — на 1,6%, до $5,406 млрд. Объем прямых иностранных инвестиций составит $1,36 млрд, что на 4,6% меньше, чем в 2018 году. По прогнозу МВФ, уровень инфляции по итогам года составит 6,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5−12 ноября 2019 года миссия МВФ посетила Туркмению с официальным визитом. Делегация международной организации оценила перспективы развития экономики республики.

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