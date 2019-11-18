Казань, , 09:22 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к производителю изделий из бумаги и картона — ООО Производственный комбинат «Каррат». Иск ПАО «Ак Барс Банк» пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 14 ноября 2019 года. Истец предъявил претензии на сумму 54 984 133,2 рубля. Данная задолженность и послужила основанием для подачи иска.

В 2019 году к комбинату четыре раза выдвигало претензии ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в Ново-Савиновском района Казани. В июне 2019 года компания была оштрафована на 500 рублей «за непредставление сведений о застрахованных лицах по форме СЗВ-М в срок».

По данным ЕГРЮЛ, комбинат создан в Казани в августе 2016 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Директор и единственный владелец компании — Татьяна Гараева. На начало 2019 года в компании числился десяток сотрудников.