Самара, , 09:22 — REGNUM Самарские проекты получили восемь наград национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards — 2019». Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба администрации Самары.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в финал конкурса прошли 262 проекта из 60 субъектов РФ, в том числе десять проектов — из Самары.

В результате восемь проектов из Самары получили награды в различных номинациях.

Отмечается, что Гран-при в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» завоевал Lotte Hotel Samara.

По сообщению пресс-службы администрации города, следующий финал Национальной Премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» пройдет в Екатеринбурге 16−17 ноября 2020 года.