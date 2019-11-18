Новосибирск, , 09:19 — REGNUM Ещё 15 городов в 2020 году свяжет прямое авиасообщение с Новосибирском. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников по итогам прошедшей стратегической сессии Министерства транспорта РФ.

«В ходе этого обсуждения ещё раз была подтверждена важность аэропорта «Толмачёво» для развития межрегионального сообщения не только Сибири и Дальнего Востока, но и всей страны», — отметил он.

Проект реконструкции аэровокзального комплекса новосибирского аэропорта планируется реализовать к 2025 году в два этапа с завершением первого этапа к проведению в Новосибирске Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Строительство ведётся за счёт средств акционеров — до 2025 года будет выделено порядка 19,7 млрд рублей. К 2022 году «Толмачёво» планирует увеличить пассажиропоток до 10 млн человек в год.

Андрей Травников поручил первому заместителю председателя правительства региона Владимиру Знаткову и специалистам министерства транспорта и дорожного хозяйства области актуализировать планы по развитию аэроузла с учётом включения в проект новых участников — Росавтодора и ОАО «РЖД».

Тем временем, как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Аэрофлот» с 15 ноября прекратила обслуживание пассажиров в бизнес-зале новосибирского аэропорта из-за высокой стоимости обслуживания пассажиров.

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