Пермь, , 09:00 — REGNUM В Перми готовят к продаже имущество завода им. Дзержинского. Назначена дата собрания кредиторов предприятия, которое закрывается весной 2020 гада. На ней определят порядок продажи имущества, сообщает Накануне.RU.

Собрание кредиторов запланировано провести 28 ноября. На 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП (шести объектов) оценивалась в 2,778 млрд рублей. В состав основной площадки вошло 64 здания, 81 сооружение, а также 11 участков, находящихся в аренде, сообщает издание «Коммерсантъ».

Напомним, с 2006 года завод находится в процедуре банкротства. С 11 ноября 2019 года на предприятии объявлен простой. В октябре 2019 года заводчане дважды объявляли акцию протеста. В первый раз от митинга отказались по просьбе власти, которая обещала помощь.

По данным информресурсов, основной продукцией предприятия являются комплектующие для боевых частей ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермский оборонный завод уходит в простой