Минск, 18 ноября 2019, 08:56 — REGNUM ВВП Белоруссии при Александре Лукашенко будет расти. Об этом в своём пресс-релизе проинформировало международное агентство Fitch Ratings.
«Политическая власть сосредоточена в руках президента Лукашенко, который правит с 1994 года. Fitch предполагает, что в среднесрочной перспективе он останется у власти», — сказано в сообщении рейтингового агентства.
ВВП Белоруссии при Лукашенко сбавит темп роста до 1,3% в 2019 году, что «отражает более слабый внешний спрос и негативное влияние загрязненной нефти» —
Инфляция в Белоруссии составит 5,7% в 2019 году, и 5,3% в 2020—2021 годах, констатировали в Fitch. Эти показатели также хуже официального прогноза, утверждённого указом Александра Лукашенко.
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Лукашенко не будет менять экономическую политику в целом. Подходы к реформированию госсектора и системы ЖКХ останутся прежними, считают эксперты Fitch.
Они также отметили, что ЗВР Белоруссии невелики, будут снижаться, а в целом «внешняя ликвидность Белоруссии является одной из самых слабых среди стран в категории «В». На рост белорусского ВВП негативно влияют высокий внешний долг и отсутствие российской поддержки.
«Белоруссия сохраняет высокую экономическую зависимость от России, поэтому уязвима от изменений в российской политике», — констатировали в Fitch.
Москва и Минск сохраняют значительные разногласия по темпам и механизмам углубления интеграции, констатировали эксперты Fitch. Они не склонны преуменьшать негативное влияние возможного провала декабрьских переговоров в Москве Владимира Путина с Александром Лукашенко.
Fitch исходит из того, Москва решится на «компенсацию» за изменение своего налогового законодательства («налоговый манёвр») «только после заключения соглашения об экономической интеграции». Без выплаты «компенсации» Минск ждут затруднения в адаптации к росту цен на импортную нефть. При средней цене нефти $70 за баррель прямые затраты Белоруссии в 2019—2024 годах вырастут на $10,6 млрд, подсчитали в Fitch.
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