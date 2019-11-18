Минск, , 08:56 — REGNUM ВВП Белоруссии при Александре Лукашенко будет расти. Об этом в своём пресс-релизе проинформировало международное агентство Fitch Ratings.

Александр Лукашенко. Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Политическая власть сосредоточена в руках президента Лукашенко, который правит с 1994 года. Fitch предполагает, что в среднесрочной перспективе он останется у власти», — сказано в сообщении рейтингового агентства.

ВВП Белоруссии при Лукашенко сбавит темп роста до 1,3% в 2019 году, что «отражает более слабый внешний спрос и негативное влияние загрязненной нефти» — т. е. весенних поставок некондиционной нефти из России, поставленной в постсоветскую республику по нефтепроводу «Дружба» более чем полгода назад. В 2020—2021 годах рост ВВП Белоруссии составит 1,5% и «это ниже прогноза бюджета 2020 года на уровне 1,9% и прогнозируемого медианного показателя «B» на уровне 3,4%».

Инфляция в Белоруссии составит 5,7% в 2019 году, и 5,3% в 2020—2021 годах, констатировали в Fitch. Эти показатели также хуже официального прогноза, утверждённого указом Александра Лукашенко.

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Лукашенко не будет менять экономическую политику в целом. Подходы к реформированию госсектора и системы ЖКХ останутся прежними, считают эксперты Fitch.

Они также отметили, что ЗВР Белоруссии невелики, будут снижаться, а в целом «внешняя ликвидность Белоруссии является одной из самых слабых среди стран в категории «В». На рост белорусского ВВП негативно влияют высокий внешний долг и отсутствие российской поддержки.

«Белоруссия сохраняет высокую экономическую зависимость от России, поэтому уязвима от изменений в российской политике», — констатировали в Fitch.

Москва и Минск сохраняют значительные разногласия по темпам и механизмам углубления интеграции, констатировали эксперты Fitch. Они не склонны преуменьшать негативное влияние возможного провала декабрьских переговоров в Москве Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Fitch исходит из того, Москва решится на «компенсацию» за изменение своего налогового законодательства («налоговый манёвр») «только после заключения соглашения об экономической интеграции». Без выплаты «компенсации» Минск ждут затруднения в адаптации к росту цен на импортную нефть. При средней цене нефти $70 за баррель прямые затраты Белоруссии в 2019—2024 годах вырастут на $10,6 млрд, подсчитали в Fitch.

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