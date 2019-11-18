Москва, , 08:52 — REGNUM В России за январь-сентябрь 2019 года из торгового оборота изъято из торгового оборота 338 тонн рыбной продукции опасной для здоровья человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

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С начала года обследовано 340 предприятий по производству рыбной продукции В 300 из низ при проверке выявлены грубейшие нарушения санитарного законодательства.

По результатам проверки составлено 619 протоколов об административных правонарушениях. Рыбные предприятия оштрафованы на сумму около 8, 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и срокам годности.

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