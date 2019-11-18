Куньмин, Китай, , 08:50 — REGNUM Четверо подозреваемых с 146,93 кг наркотиков были арестованы в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 17 ноября агентство Синьхуа.

Полиция пригородного города Линьцан изъяла 19,75 кг метамфетамина, который был спрятан на дне трех коробок, находившихся в багажнике минивэна, во время инспекции 4 ноября в Цанъюань-Васком автономно уезде провинци. Одни подозреваемых был пойман с поличным.

Благодаря ему удалось получить наводки еще на троих подозреваемых, которые были арестованы с 5 по 7 ноября. Всего было изъято 127,18 кг наркотиков, включая метамфетамин и героин. Расследование продолжается.

Напомним, что провинция Юньнань является китайским форпостом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.

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