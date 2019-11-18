Пекин, , 08:43 — REGNUM С одного из трех пациентов, находящихся на лечении в Пекине с легочной чумой, ухудшилось, сообщает агентство Синьхуа.

В Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения подтвердили, что двое пациентов с лёгочной чумой, прибывшие из Внутренней Монголии, продолжают получать необходимое лечение. Один по-прежнему находится в стабильном состоянии, в то время как другой — в критическом после незначительных улучшений ранее.

Часть людей, находившиеся в тесном контакте с зараженными, были выписаны после карантина. В то время как у остальных наблюдаются симптомы лихорадки. Позже, 17 ноября стало известно о третьем заразившиеся, который также является жителем Внутренней Монголии. Власти делают все возможное, чтобы не допустить эпидемию этой опасной болезни.

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