Москва, , 08:36 — REGNUM Законопроект о виноделии, который Госдума РФ планирует рассмотреть 19 ноября, станет «настоящей революцией» для отрасли. Такое мнение в интервью газете «Известия» высказал председатель Союза виноградарей и виноделов России журналист Дмитрий Киселёв.

Караваджо. Вакх

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Журналист отметил, что долгое время в виноделии процветал бизнес, который разрушал отрасль изнутри. Например, производилось вино из так называемого балка (привозного полуфабриката, который закупали за границей по низким ценам).

Он напомнил, что до этого подобного документа в России принято не было. Теперь, «впервые в истории будет дано определение — что такое вино и что такое российское вино в частности», подчеркнул Кисилёв.

«Надеюсь, это оздоровит отрасль», — добавил он.

Отметим, что действующее законодательство дает определение понятия «вино» и подобной продукции.

Ранее о важности нового закона о виноградарстве и виноделии для Крыма ранее заявлял глава региона Сергей Аксёнов. По его словам, принятие законопроекта придаст импульс развитию всей отрасли.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму РФ была внесена новая редакция проекта закона, направленного на установление единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия, переработанная с учётом мнения представителей отрасли. Ожидается, что в первом чтении документ будет рассмотрен 19 ноября, а в третьем — 19 декабря.

Добавим, что основная цель законопроекта — определить меры господдержки сферы виноградарства и виноделия, чтобы таким образом повысить качество российского вина и конкурентоспособность отрасли в целом.

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