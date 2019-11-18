Саратов, , 08:28 — REGNUM Саратовский арбитраж вернул на баланс государства ещё три участка авиазавода, который прекратил существование семь лет назад, а его земли выбыли в «чужое незаконное владение». Общая площадь участков возвращённых этим вердиктом превышает 157 569 кв.м. Решение по иску Росимущества Саратовской области ещё может быть обжаловано ответчиком — АО РНКО «Синергия», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд решил «истребовать из чужого незаконного владения акционерного общества расчётной небанковской кредитной организации «Синергия» в пользу Российской Федерации» три земельных участка на площади имени Орджоникидзе, 1. Площадь наделов составляет 52 521−52 523 кв.м.

Компания-ответчик учреждена в Саратове в 1994 году как банк, но с 2018 года изменила статус на небанковскую кредитную организацию.

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Напомним, в Саратове с 1931 года работал государственный авиазавод, который был знаменит своими истребителями. Саратовский авиазавод прекратил своё существование в 2012 году после процедуры банкротства. Позднее оказалось, что часть имущества завода, в том числе крупные земельные массивы ушли в частные руки с нарушением закона. Год назад была организована рабочая группа, в чьи задачи вошло возвращение на баланс государства всего незаконно выбывшего имущества. К тому моменту часть участков уже была продана, часть застроена, но в ходе проводимой работы удалось вернуть уже свыше 40 участков. Судебные баталии продолжаются.

В ноябре 2019 года суд, к примеру, истребовал у агробизнесмена из Самарской области сразу 17 участков.

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