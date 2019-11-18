Якутск, , 08:26 — REGNUM С 1 января 2020 года в Якутии будут действовать новые взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии утверждены размеры минимального взноса за капремонт.

Жители деревянных многоквартирных домов в 2020 году будут платить 5,61 руб. на 1 кв. м в месяц (на данный момент 4,88 руб), в каменных домах без лифтов — 7,91 руб. против 6,88 руб. сейчас, в многоквартирных домах с лифтами — 10,50 руб. (9,13 рублей).

Также увеличился размер взносов и для всех помещений, не относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой РФ заявил, что взносы на капитальный ремонт повышены не будут.