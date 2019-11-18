Черкесск, , 08:18 — REGNUM Три предприятия в Карачаево-Черкесии планируют реализовывать свои проекты при участии АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Власти региона поддерживают их в этом начинании. На днях инвестпроекты были представлены министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботарёву и генеральному директору АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Андрею Грицаю, сообщили ИА REGNUM 18 ноября в пресс-службе корпорации.

Один из проектов связан с выращиванием кроликов. Его реализует ООО «Полюс». Стоимость проекта составляет 450 млн рублей. Еще один проект стоимостью 1,38 млрд рублей связан с производством и хранением фруктов. Его реализовывает в Прикубанском районе КЧР крестьянско-фермерское хозяйство «Мичуринский».

Третий проект — семенной завод ООО «Колос» реализует фирма «Хаммер». Она имеет свои комплексы по сушке и очистке зерна, а также цеха по приему кукурузы и лабораторию. Предприятие намерено расширить масштабы своей деятельности.