Москва, , 08:12 — REGNUM Торги по нефти 15 ноября завершились ростом на 1,63%, до $63,34. Котировки нефти выросли на прогрессе переговоров между США и Китаем. Поддержку нефти также оказывало ослабление американской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Советник по экономике США Кудлоу заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения. Переговоры он назвал очень конструктивными.

Министр торговли США Росс заявил, что в деталях будущего торгового договора наблюдается прогресс. Обе стороны хотят заключить договор по окончании первой фазы переговоров.

Согласно последним данным Baker Hughes, за минувшую неделю общее число буровых установок снизилось на 11 единиц до 806 штук. Число буровых на нефть уменьшилось на 10 единиц до 674 штук. Число буровых на газ 129 против 130 ранее.

Сегодня, 18 ноября, на торгах в Азии цена держится вблизи пятничного максимума $63,62. Цена находится у сопротивления. Рост котировок сдерживает прогноз ОПЕК на 2020 год.

Картель ожидает, что спрос на их сырую нефть в следующем году составит в среднем 29,58 млн баррелей в сутки, что на 1,12 млн баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. Если цена 18 ноября устоит выше $63,30, то можно ожидать повышения до $64,50.

Читайте также: Нефть: поводы для оптимизма отсутствуют