Москва, , 08:09 — REGNUM В России фактический недолив топлива на автозаправочных станциях превышает норму в 2−3 раза, сообщили в Министерстве промышленности и торговли РФ.

Так, по данным проверок, при измерении налива 10 л образцовым мерником фактически недолив составлял от 50 до 90 мл при норме не более 25 мл. При измерении налива 50 л недолив составлял от 200 до 300 мл, тогда как норма составляет от 50 до 90 мл.

«По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо», — сообщили ТАСС в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстандарта, бензин и дизельное топливо не соответствуют стандартам качества на 8,8% российских АЗС. К концу сентября специалисты проверили 920 АЗС, на 81 из них продавали суррогат, заключили в ведомстве. Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо. На независимых заправках нарушения выявлены в 13% случаев (52 АЗС), на сетевых — в 5% случаев (29 АЗС).