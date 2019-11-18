Якутск, , 08:07 — REGNUM Власти Якутии прогнозируют незначительное увеличение численности населения столицы республики в ближайшие годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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О ежегодном приросте населения заявила начальник департамента экономики мэрии Якутска Татьяна Корякина:

«К 2022 году численность жителей города составит 338 тыс. человек, на 1 января 2019 было зарегистрировано 335 тыс. Среднесписочная численность работающих увеличится на 3% — 118 881 человек».

Как сообщало ИА REGNUM, население Камчатки с января по октябрь 2019 года сократилось на 2,2 тыс. человек.