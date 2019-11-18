Тегеран, , 09:41 — REGNUM Министр финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что стоимость несырьевого экспорта ИРИ за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (с 21 марта 2019 г.) составила 24,5 млрд. долларов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Министр отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 10%. При этом объем экспорта в этот период составил 70 млн. тонн, что говорит о росте на 22% по сравнению сравнению с первой половиной прошлого года.

Раннее Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, несмотря на всю санкционную нагрузку, несырьевой экспорт Ирана «переживает хорошие времена». «Это означает, что страна усердно работает, и Правительству необходимо активизировать свои усилия для дальнейшего развития», — подчеркнул политик.