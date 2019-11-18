Краснодар, , 07:35 — REGNUM 10,4 млн тонн составил урожай сахарной свёклы в Краснодарском крае по данным 17 августа, сообщили в пресс-службе администрации края.

Уборка сахарной свеклы Липецкаяобласть.рф

На данный момент урожай убран на 97% площади, отданных под эту культуру, — на 198,8 тыс. га. Валовой сбор составил 10 млн 424 тыс. тонн сахарной свёклы — это на 2,8 млн тонн больше, чем было собрано на ту же дату в 2018 году. Средняя урожайность составляет 524 ц/га.

В настоящее время уборку сахарной свёклы завершается во всех районах края. В числе лидеров — Ленинградский, Выселковский, Павловский, Гулькевичский и Каневской районы.