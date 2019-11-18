Ханты-Мансийск, , 07:25 — REGNUM Югра планирует сотрудничать с Францией в направлениях возобновляемых источников энергии и в сфере повышения нефтеотдачи пластов. Данную тему обсудили губернатор Югры Наталья Комарова и чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви Берманн во время рабочей встречи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей.

На встрече отмечалось, что внешнеторговый оборот Югры с Францией за первое полугодие 2019 года составил более $88 млн. Основная статья экспорта — минеральное топливо и нефтепродукты.

Правительство ХМАО одобрило меморандум о сотрудничестве с Французским институтом возобновляемых источников энергии. Будут разрабатываться совместные научные проекты в нефтегазовой сфере, воплощаться программы подготовки горных инженеров в области добычи нефти и газа.

«Это крайне интересный для обеих сторон проект с большим коэффициентом полезного действия», — добавила Наталья Комарова.

Сильви Берманн сообщила, что в самое ближайшее время встретится с представителями французской нефтяной компании Total, посредством которой она окажет максимальную поддержку в продвижении предложений Югры.