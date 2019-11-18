Новосибирск, , 07:10 — REGNUM С начала 2019 года новосибирские аграрии приобрели почти 1,5 тыс. новых сельхозмашин. Из бюджета Новосибирской области им уже компенсировано 897 млн рублей.

По словам заместителя губернатора региона Вячеслава Ярманова, сейчас в завершающей стадии находится разработка госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

«Программа рассчитана до 2025 года, суммы финансирования значительные — на жилищное строительство, социальную инфраструктуру, поддержку малых форм хозяйствования и другое, — уточнил Ярманов. — Чтобы получить федеральные средства здесь важна инициатива на местах, и правительство региона поможет в этой работе. Уверен, программа даст новый толчок для развития сельских территорий, привлечёт молодых специалистов на село».

Отметим, что на приобретение 1 474 единиц сельскохозяйственной техники было потрачено 4,84 млрд рублей. Изначально планировалось приобрести 884 единицы — таким образом, годовой план выполнен на 167%.