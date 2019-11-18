Пермь, , 07:09 — REGNUM В Перми расходы на модернизацию трамвайной сети оценивают в 7,5 млрд рублей. Объём средств назван в рамках заседания первого оргкомитета по подготовке и проведению 300-летия Перми под председательством вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, сообщает РБК.

В течение ближайших четырех лет столице Пермского края планируют модернизировать ряд действующих линий и начать строительство новых трамвайных путей. Кроме того в планах обновление парка трамваев.

Напомним в Перми отказались от троллейбусов. Парк этого вида транспорта был ликвидирован. Ставку делают на автобусы и трамваи.

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