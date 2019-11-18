Чита, , 06:54 — REGNUM В преддверие празднования 75-летия Великой Победы 4,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны обеспечили новым жильём. Такие данные озвучила сегодня, 18 ноября, губернаторская пресс-служба со ссылкой на слова исполняющей обязанности заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой.

По её словам, в 2019 году власти региона дополнительно приняли на учет в качестве нуждающихся в получении жилищных условий 14 человек, из них четыре участника Великой Отечественной войны.

«Также имеется еще порядка 20 миллионов рублей из федерального бюджета», — сказала Аягма Ванчикова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны из Забайкалья ушли на фронт более 120 тыс. человек. Сейчас на территории края проживает 266 участников Великой Отечественной войны, 1362 вдовы, а также 13 жителей блокадного Ленинграда.

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