Петропавловск-Камчатский, , 07:03 — REGNUM На Камчатке власти сообщили о повышении прожиточного минимума. Детям его повысили на 2 рубля. Пенсионерам повезло больше — им добавили 6 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Прожиточный минимум для камчатского ребёнка рассчитан на 22 101 рубль, во втором квартале 2019 года он составлял 22 099 рублей. Прожиточный минимум пенсионера полуострова составляет 16 405 рублей, ранее он составлял 16 399 рублей.

Для трудоспособных граждан новый прожиточный минимум составляет 21 679 рублей, во втором квартале он был равен 21 660 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Камчатки всё чаще жалуются на бедность и слишком высокие долговые нагрузки. Брать кредиты жители полуострова вынуждены или чтобы выжить, или чтобы обслуживать ранее взятые займы. По Данным ЦБ РФ, фактически каждый житель Камчатки, включая грудных младенцев, должен банку почти 105 тыс. рублей.