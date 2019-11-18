Якутск, , 04:51 — REGNUM Уполномоченный по правам человек в РФ Татьяна Москалькова добивается положенных выплат жителям Якутии, которые лишились имущества из-за паводков ещё весной 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Еврейской АО начали выдавать сертификаты на жильё пострадавшим от паводка

По информации с сайта омбудсмена, Татьяна Москалькова обратилась к первому министру финансов РФ Антону Силуанову в защиту прав людей, пострадавших от паводка в Амгинском районе Якутия в мае 2018 года и не получивших никаких компенсаций.

При этом, правительство Якутии оформило все необходимые документы на получение федеральных денег, а МЧС России подготовило проект распоряжения правительства РФ о выделении их республике.

Таким образом, более 600 жителей Якутия до сих пор ожидают компенсационных выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области 15 ноября сертификаты на жильё получили 11 семей, которые его лишились в результате паводка.