Нижний Новгород, , 04:22 — REGNUM Нижегородский арбитраж утвердил мировое соглашение между строительной компанией, которая занимается развитием застроенной территории, и мэрией Нижнего Новгорода. Ответчик должен предоставить в собственность ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» три спорных земельных участка без проведения торгов по мере их освобождения от прав третьих лиц в ходе развития застроенной территории. Речь идёт о массиве общей площадью 4568 кв. м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Администрация города Нижнего Новгорода обязуется в срок до 30 ноября 2019 года внести изменения в договор о развитии застроенной территории №18−0002-РЗТ от 15 июля 2015 года путём подписания дополнительного соглашения к указанному договору в части изменения пункта 3.5.2. , изложив его в следующей редакции: «3.5.2. По мере выполнения обязательств Застройщика по освобождению указанных земельных участков от прав третьих лиц, получить поэтапно, вне зависимости от очерёдности строительства, земельные участки, образованные, подлежащие образованию в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, включая проект межевания территории, без проведения торгов в соответствии с требованиями земельного законодательства», — отмечается в решении суда.

Взамен истец отказывается от иска о признании решения мэрии незаконным.

Земельный спор: застройщик требует с нижегородской мэрии три участка

Напомним, развивать вышеупомянутую территорию, предназначенную под жилую застройку, решено было ещё в 2013 году. Под снос были определены изначально 12 зданий. В 2015 году по результатам торгов с ООО было заключено соглашение о развитии площадки.

Компания-истец учреждена в феврале 2012 года, её единственный владелец — Сергей Иванов, в чьём активе ещё три компании, в том числе агентство недвижимости.