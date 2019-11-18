Нижний Новгород, 18 ноября 2019, 04:22 — REGNUM Нижегородский арбитраж утвердил мировое соглашение между строительной компанией, которая занимается развитием застроенной территории, и мэрией Нижнего Новгорода. Ответчик должен предоставить в собственность ООО «Специализированный застройщик «Нижегородская девелоперская компания» три спорных земельных участка без проведения торгов по мере их освобождения от прав третьих лиц в ходе развития застроенной территории. Речь идёт о массиве общей площадью 4568 кв. м, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Взамен истец отказывается от иска о признании решения мэрии незаконным.
Земельный спор: застройщик требует с нижегородской мэрии три участка
Напомним, развивать вышеупомянутую территорию, предназначенную под жилую застройку, решено было ещё в 2013 году. Под снос были определены изначально 12 зданий. В 2015 году по результатам торгов с ООО было заключено соглашение о развитии площадки.
Компания-истец учреждена в феврале 2012 года, её единственный владелец — Сергей Иванов, в чьём активе ещё три компании, в том числе агентство недвижимости.