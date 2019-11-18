Якутск, , 04:12 — REGNUM «Якутская топливно-энергетическая компания» с января по сентября 2019 года показала убыток в 202,3 млн рублей. За аналогичный период 2018-го, ЯТЭК получила прибыль в 377,5 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Согласно данным финансового отчёта компании, которая находится в стадии банкротства, минусовые показатели сложились из-за роста затрат по статье «Прочие расходы» — сумма превысила 2,2 млрд рублей. В 2018 году подобные расходы уложились в 817,4 млн рублей.

«Выручка ЯТЭК за девять месяцев сократилась на 9,4%, до 4,1 млрд рублей. В компании объясняют это снижением выручки от продаж газового конденсата, моторных топлив и автомобильного пропан-бутана. При этом выручка от реализации газового конденсата выросла на 7,7%, до 2 млрд рублей. Себестоимость продаж снизилась на 23,3% и достигла 1,5 млрд рублей», — пишут Nedradv.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 сентября в ЯТЭК новый директор — газпромовец Леонид Чугунов. Совет директоров единогласно проголосовал за смену генерального директора компании. Чугунов сменил Рубена Геворкяна, который руководил ЯТЭК с 2016 года.