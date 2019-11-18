Казань, , 03:09 — REGNUM На еженедельном совещании выходного дня министр сельского хозяйства и продовольствия Татарии Марат Зяббаров рассказал участникам о рекордном урожае сахарной свёклы — одном «из самых высоких за все годы возделывания», а также попросил глав агрохозяйств не экономить на семенах, подкупаясь дешёвым материалом, от которого идёт недобор урожая. Он также отметил ход работ с озимыми культурами и подсолнечником, который ещё нужно убрать на площади 28 тыс. га, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В республике за текущий год было накопано 2 млн 805 тыс. тонн сахарной свёклы при урожайности 441 ц/га, что на 105 центнера с гектара больше, чем годом ранее. Выработка сахара на всех заводах региона составила 189 тыс. тонн, что на 3,5 тыс. тонн больше, чем в 2018 году.

В России ситуация с сахарным песком очень сложная: министр Татарии

Напомним, ранее Зяббаров заявлял, что по стране из-за перепроизводства сахара существенно снизились закупочные цены — почти на 35% с тонны. По данным Татарстанстата, на 11 ноября 2019 года стоимость килограмма сахара в рознице составляет 28,83 рубля против 29,87 рубля за неделю до этого (спад составил 3,5%).

В Татарии собственные нужды в сахарном песке закрыты полностью, а также наблюдается излишек продукции. Зяббаров уточнил, что переработку сырья завершат в конце января 2020 года.

В агросекторе региона на сегодня главной темой остаётся состояние посевов озимых, по которым в 2019 году были потери почти на 1,5 млрд рублей. На урожай 2020 года было посеяно 494 тыс. га, из которых 370 тыс. га — это озимая пшеница, а 121 тыс. га — озимая рожь. На площади 395 тыс. га отмечается хорошее состояние культур, на 74 тыс. га — удовлетворительное, а на 25 тыс. га — озимые не раскустились. В республике надеются, что повторения ситуации прошлого года не будет. В этот раз, по словам министра, «наличие влаги позволило более качественно подготовить почву и получить ровные всходы».

Между тем на сегодня с полей не до конца убран урожай подсолнечника. Осталось убрать его с 28 тыс. га (убрано 104 тыс. га, что составляет 79% от общих площадей). Было намолочено 174 тыс. тонн подсолнечника при урожайности 17 ц/га. Помимо этого, убран пока не весь урожай кукурузы — он остаётся на площади 12 тыс. га из 191 тыс. га (6%). Намолот составил 148,2 тыс. тонн при средней урожайности 47,9 ц/га.

Среди имеющихся проблем, которые отметил Марат Зяббаров — покупка некоторыми хозяйствами дешёвых семян.

«Ряд хозяйств, подкупаясь на дешевизну семенного материала, идут на случайные фирмы, где качество не всегда соответствует заявленному. В результате существенный недобор урожая», — заявил министр и попросил глав хозяйств не допускать этой ошибки под урожай следующего года.