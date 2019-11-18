Якутск, , 03:07 — REGNUM Алмазодобывающая компания АЛРОСА продала на международном аукционе в Нью-Йорке 93 алмаза общим весом 1 560 карат размеров более 10,8 карата, Выручка от продаж составила 11 млн долларов, что стало лучшим результатом для компании за последние месяцы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Состоялся последний в 2019 году аукцион по реализации алмазов и для АЛРОСЫ он оказался более удачным, чем предыдущий в августе.

«В представленном ассортименте было много камней с высокими качественно-цветовыми характеристиками, а также несколько алмазов фантазийных цветов. Аукцион вызвал интерес. Выручка от продажи 93 алмазов составила 11 млн долларов, что стало лучшим результатом для компании за последние месяцы», — рассказали в пресс-службе компании.

За прошедших четыре аукциона в США, АЛРОСА удалось выручить от продаж драгоценных камней более $38 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года АЛРОСА за семь млн продала 99 алмазов размером более 10,8 карат каждый.