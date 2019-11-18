Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюменской области в 2019 году под налог на дорогостоящие легковые автомобили, средняя стоимость которых превышает 3 млн рублей, попала тысяча машин. Одному тюменцу придётся заплатить 708 тыс. рублей налога, сообщает CAR72.RU со ссылкой на сведения от заместителя руководителя УФНС по Тюменской области Ольги Ивановой.

Дорогостоящий автомобиль Alexander Migl

В целом сумма транспортного налога, начисленного жителям Тюменской области, увеличилась по сравнению с 2018 годом на 597 миллионов. Это связано с изменениями в региональном законодательстве.

Отмечается, что в Тюменской области с 2018 года отменены налоговые льготы для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Сейчас льготы действуют для авто мощностью до 100 лошадиных сил. Число плательщиков транспортного налога таким образом увеличилось до 118 тыс. человек. Кроме того, отменена льготная налоговая ставка для легковых и грузовых автомобилей отечественного производства, с даты выпуска которых прошло более 10 лет.