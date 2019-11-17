Курган, , 16:44 — REGNUM Из Зауралья за 10 месяцев 2019 года было экспортировано за рубеж 96,78 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В этом году валовый сбор зерна составил более 1,9 млн тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Россельхознадзора по Курганской области.

На экспорт идёт пшеница, ячмень, горох, рапс и лён в такие страны, как Казахстан, Белоруссию, Китай, Польшу, Монголию и Латвию.

С января 2019 года отгружено за границу рапса 19,15 тыс. тонн, ячменя — 2,79 тыс. тонн, семян льна — 32,15 тыс. тонн, пшеницы —38,62 тыс. тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за 2018 год более чем в четыре раза выросли объёмы экспортируемого зерна и продуктов его переработки. Отправлено на экспорт 117, 7 тысяч тонн. А именно, пшеницы — 51,2 тыс. тонн, рапса — 40 тыс. тонн и ячменя — 17,6 тыс. тонн.

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