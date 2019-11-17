Киев, , 14:50 — REGNUM Зависимость Украины от российского газа составляет порядка 20%, а от российских нефтепродуктов — порядка 70%. Об этом заявил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, сообщает 17 ноября украинское издание «Главред».

Эксперт отметил, что напрямую Украина не закупает у РФ газ. Но вместе с тем, как подчеркнул Марунич, газ, который импортируется в страну из Словакии — российский, а это «это 75−80% реверса».

«При том что у нас 30% реверса и 70% собственной добычи. Да, этот газ физически пересекает границу в обе стороны. Но, если иссякнет транзит, с реверсом будут большие проблемы. Так что сегодня зависимость Украины от российского газа — в пределах 20%», — отметил эксперт.

Касательно нефти, Марунич отметил, что конкретно нефть страна не закупает, но на Украину из России и Белоруссии импортируются нефтепродукты. Эксперт подчеркнул, что белорусские нефтепродукты произведены из российской нефти. «Зависимость от России по нефтепродуктам у нас колоссальная — приблизительно 70%», — подчеркнул Марунич.

Марунич также отметил, что на Украину поставляется 70% ядерного топлива российского производителя ТВЭЛ и только 30% — американской компании Westinghouse.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский эксперт Александр Охрименко со ссылкой на официальные данные украинского таможенного ведомства сообщал о том, что по крайней мере с начала текущего года Украина напрямую закупает у РФ газ.

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Стоит отметить, что президент Российской Федерации Владимир Путин не раз заявлял о том, что никакого реверса газа на Украину на самом деле не существует — Киев как покупал российский газ, так его и покупает, просто через ряд посредников.