Москва, , 12:44 — REGNUM Нетеш Кочкар, турецкий бизнесмен и владелец туристической компании Anex Tourism и второй по величине акционер обанкротившейся Thomas Cook Group, объявил о заключении сделки по приобретению «Интуриста» у Thomas Cook Group, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Стало известно, что Нешет Кочкар купит въездной, выездной и внутренний бизнес «Интуриста», а также розничную сеть и другие активы, ранее принадлежавшие Thomas CookGroup. Виктор Тополкараев, генеральный директор «Интуриста» рассказал редакции TravelRussianNews, что «Интурист — это очень ценный актив», и что «симбиоз традиций, передовых технологий и совместных возможностей обеспечит высокие результаты для дальнейшего развития въездного, внутреннего и выездного туризма под уже знакомым широкой публике брендом».

Турецкий бизнесмен убежден, что у компании большие перспективы, так как «россия будет привлекать все больше международных путешественников благодаря своим уникальным особенностям и историческому наследию, а «Интурист» будет и впредь приветствовать всех, кто посещает эту великую страну».