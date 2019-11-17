Великий Новгород, , 12:00 — REGNUM Доходная часть бюджета Новгородской области на 2020 год сформирована в сумме 34,2 млрд рублей, из которых собственные доходы прогнозируются в объеме 25,6 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, рост налоговых и неналоговых доходов в 2020 году к 2019 году прогнозируется на уровне 14,7%.

Расходы в 2020 году составят 34,6 млрд рублей. Более 59% трат придётся на социальную сферу, в том числе 7,1 млрд рублей на образование. На социальную политику выделяется 10 млрд рублей, большая часть из этой суммы — 6 млрд рублей — будет направлена на оказание мер социальной поддержки льготным категориям граждан, охрану семьи и детства.

«Размер льгот сохранён на уровне 2019 года и дополнительно проиндексирован на 3%», — сообщила министр финансов регионе Елена Солдатова.

Дополнительно 37 млн рублей предусмотрены в бюджете для увеличения планки дохода с 1,5 до 2 прожиточных минимумов для ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка и последующих детей. Ещё 47 млн рублей предусмотрено для увеличения штатной численности сиделок в рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

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Размер компенсации расходов на питание учащихся из малоимущих семей увеличен с 15 до 45 рублей — на это потребовалось дополнительно 52 млн рублей. Ещё 63 млн рублей будут направлены на частичную компенсацию (по 5 тыс. рублей на подготовку школьников из малоимущих к началу учебного года) и региональный капитал «Первый ребёнок» — выплата в размере 100 тыс. рублей на улучшение жилищных условий для женщин в возрасте до 29 лет.

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На здравоохранение в 2020 году выделяется 2,7 млрд рублей, ещё 9,1 млрд рублей будет направлено в эту сферу через фонд ОМС.

Объём дорожного фонда региона запланирован в сумме 5,8 млрд рублей.

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В пресс-центре правительства Новгородской области отметили, что проект бюджета региона прошёл публичные слушания и будет вынесен на обсуждение депутатов Новгородской областной думы в первом чтении на ближайшем заседании регионального парламента.

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