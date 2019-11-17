Исламабад, , 11:22 — REGNUM 16 ноября Государственный банк Пакистана (центробанк) опубликовал свежие данные о состоянии внешнего долга страны.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, несмотря на увеличение общей внешней задолженности с июня 2019 года, ее доля в ВВП страны сократилась до 38,3% с 45%.

Несмотря на общий положительный показатель, внешняя задолженность — это тяжкое бремя для казны. Обслуживание долгов перед иностранными кредиторами в первом квартале 2019−2020 финансового года (июль-октябрь) обошлось в 3,07 миллиарда долларов.

Напомним, что внешняя задолженность Пакистана значительно увеличилась после того как правительство обратилось к иностранным кредиторам за средствами для покрытия большого дефицита текущего платежного баланса. Традиционно кредиторами Пакистана выступают ОАЭ, Саудовская Аравия и Китай.