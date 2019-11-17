Карачи, Пакистан, , 13:07 — REGNUM 16 ноября министр продовольственной безопасности Пакистана Мехбуб Султан обвинил правительство провинции Синд в провоцировании зернового кризиса в стране.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, министр заявил, что впервые в истории правительство провинции не закупило зерно для запаса во время урожая «раби». Из-за этого в самой провинции и во всей стране разразился зерновой кризис: цены на основные сельскохозяйственные культуры и муку значительно выросли, что ударило по благосостоянию простых пакистанцев.

Чтобы исправить положение федеральное правительство вынуждено выделить дополнительные средства для закупки пшеницы и муки для провинций Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Общие расходы на экстренные закупки, по оценкам экспертов, составят 1,6 миллиарда рупий (0,8 миллиарда рублей).