Киев, , 08:28 — REGNUM Правительство Украины приняло решение отменить ограничения на рост тарифов на отопление в стране, а также на горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики и окружающей среды Украины.

Речь идет о решении кабинета министров Украины признать утратившим силу постановление от 26 июня 2019 года №560, которое устанавливает предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.

В правительстве Украины считают, что снятие ограничений на данные тарифы позволит обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона и устранит угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Стоит отметить, что в городах Украины отключения отопления и горячей воды стали обыденностью. Так, в Киеве, жители одного из многоквартирных домов перекрыли движение на проспекте Победы в связи с тем, что у них в доме нет отопления.