Москва, , 02:53 — REGNUM Средства борьбы с беспилотниками представит Рособоронэкспорт на выставке Dubai Airshow 2019. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Рособоронэкспорт» представляет широчайшую линейку средств, способных защитить от этой новой опасности любые объекты и территории», — сказал глава госкорпорации Александр Михеев.

По его словам, Ближний Восток ощущает на себе опасность, которую могут нести беспилотники, оказавшиеся в руках террористов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Рособоронэкспорт представит российский истребитель пятого поколения Су-57Э на выставке Dubai Airshow.

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