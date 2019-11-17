Киев, 17 ноября 2019, 00:41 — REGNUM Важнейшим двигателем экономики Украины является реформа рынка труда. Об этом заявил министр экономического развития торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала «Прямой».
Также, к приоритетным направлениям экономической политики министр отнёс борьбу с монополиями и рост конкуренции. Всё это поможет «быть более успешными за счёт экспорта».
По его словам, усилия экономического блока правительства должны обеспечить продовольственную безопасность и развитие села.
Напомним, на прошлой неделе глава минэкономики Украины Милованов заявил о полной поддержки реформы рынка земли. Он считает, что теневой оборот земли не даёт развиваться стране.
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