Киев, , 00:41 — REGNUM Важнейшим двигателем экономики Украины является реформа рынка труда. Об этом заявил министр экономического развития торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в эфире телеканала «Прямой».

Также, к приоритетным направлениям экономической политики министр отнёс борьбу с монополиями и рост конкуренции. Всё это поможет «быть более успешными за счёт экспорта».

По его словам, усилия экономического блока правительства должны обеспечить продовольственную безопасность и развитие села.

Напомним, на прошлой неделе глава минэкономики Украины Милованов заявил о полной поддержки реформы рынка земли. Он считает, что теневой оборот земли не даёт развиваться стране.

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